Huawei assure que HarmonyOS sera sur 100 millions d’appareils en 2021

100 millions d’appareils vont utiliser HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei, en 2021, selon le constructeur. Il a fait l’annonce lors du Huawei Developer Day en Chine.

Huawei note que la bêta de HarmonyOS 2.0, disponible depuis deux semaines, intéresse du monde. Beaucoup de développeurs ont rejoint l’aventure. « Nous cherchons à travailler avec davantage de développeurs et de partenaires pour un scénario gagnant-gagnant », a expliqué Yang Haisong, un des vice-présidents de Huawei.

Outre le fait que HarmonyOS devrait être présent sur 100 millions d’appareils en 2021, Huawei a indiqué travailler avec plus de 40 marques. L’objectif est que leurs services, appareils et/ou applications fonctionnent normalement avec les téléphones sous HarmonyOS. Dans la foulée, Huawei a annoncé travailler avec plus de 120 constructeurs d’appareils électroménagers et plus de 20 fabricants en tout genre pour créer en 2021 des produits sous HarmonyOS. Parce qu’à l’instar d’Android, HarmonyOS n’est pas seulement pour les smartphones.

En l’état, la bêta de HarmonyOS ressemble énormément à EMUI 11. Il s’agit de la surcouche de Huawei qui se repose sur Android. Mais Huawei devrait changer l’interface d’ici la version finale. La bêta est là pour les développeurs après tout. C’est un moyen pour eux de porter leurs applications et s’assurer que tout fonctionne correctement. Mais il est vrai que c’est surtout à destination de la Chine pour l’instant.