HarmonyOS 2.0 : Huawei propose une bêta de son système d’exploitation sur smartphone

Huawei propose aujourd’hui la première bêta de son système d’exploitation HarmonyOS 2.0 sur smartphone. Il vient remplacer Android sur les téléphones de la marque. Il n’y a pas encore de date pour la sortie de la version finale.

Les smartphones de Huawei éligibles à la bêta de HarmonyOS 2.0 sont :

Huawei P40 (ANA-AN00)

Huawei P40 Pro (ELS-AN00)

Huawei Mate 30 (TAS-AL00)

Huawei Mate 30 5G (TAS-AN00)

Huawei Mate 30 Pro (LIO-AL00)

Huawei Mate 30 Pro 5G (LIO-AN00)

Huawei MatePad Pro (MRX-AL19)

Huawei MatePad Pro 5G (MRX-W09)

Huawei MatePad Pro Wi-Fi (MRX-AN19)

Vous voulez tester la bêta de HarmonyOS 2.0 sur votre smartphone Huawei ? Rendez-vous sur cette page et inscrivez-vous. Si votre dossier est accepté, Huawei vous communiquera les étapes à suivre pour installer la bêta. C’est seulement pour les développeurs pour l’instant.

La vidéo ci-dessous montre à quoi ressemble HarmonyOS 2.0 sur un smartphone. On peut voir que c’est fluide. Mais les utilisateurs qui ont actuellement Android ne devraient pas être dépaysés. Le système d’exploitation de Huawei ressemble beaucoup à Android avec la surcouche EMUI.

Pour rappel, Huawei a développé son propre système d’exploitation à cause des blocages de l’administration Trump. Elle accuse Huawei de faire de l’espionnage pour le compte de la Chine et a donc interdit le groupe de travailler avec des sociétés américaines. C’est Google qui s’occupe d’Android et Google est justement une entreprise américaine.