Cyberpunk 2077 : CD Projekt visé par une plainte pour les bugs

Des investisseurs ont décidé de porter plainte contre CD Projekt pour la sortie de son jeu Cyberpunk 2077. Le lancement a connu de nombreux problèmes, essentiellement à cause des bugs du jeu. Il y a également les versions PS4 et Xbox One qui sont très mauvaises.

Selon la plainte, CD Projekt n’a pas divulgué suffisamment d’informations sur le fait que Cyberpunk 2077 soit bugué et virtuellement injouable sur PS4 et Xbox One. Les investisseurs notent que le studio était confiant avant la sortie de son jeu. Il parlait d’un titre « complet et jouable » en début d’année. Ce n’était manifestement pas du tout le cas. Adam Kiciński, le PDG de CD Projekt, avait même assuré aux investisseurs qu’il n’y aurait « aucun problème » avec la version PS4 et Xbox One. Le dirigeant avait seulement évoqué la nécessité de faire quelques optimisations.

Les investisseurs réclament des dommages et intérêts à CD Projekt pour le lancement raté de Cyberpunk 2077. Il s’agit par ailleurs d’une action collective. Les investisseurs sont prêts à accueillir davantage de monde pour s’attaquer au studio. La plainte a été déposée aux États-Unis, auprès d’un tribunal de Californie.

Cyberpunk 2077 a vu le jour le 10 décembre dernier. Le 18 décembre, Sony a retiré le jeu de son PlayStation Store. Le groupe a également remboursé les joueurs, aussi bien sur PS4 que sur PS5. Le même jour, Microsoft a remboursé les joueurs. Le jeu n’a pas disparu du Microsoft Store. Un avertissement est toutefois présent pour avertir les joueurs des bugs.