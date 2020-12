Cyberpunk 2077 Xbox : Microsoft propose aussi le remboursement

Microsoft annonce qu’il va rembourser les joueurs Xbox qui ont acheté Cyberpunk 2077. Cela concerne les achats effectués sur le Microsoft Store et non le jeu au format physique.

« Bien que nous savons que les développeurs de CD Projekt RED ont travaillé d’arrache-pied pour livrer Cyberpunk 2077 dans des circonstances extrêmement difficiles, nous réalisons également que certains joueurs ont été mécontents de l’expérience actuelle sur des consoles plus anciennes », explique Microsoft. C’est le cas de le dire, en effet. L’expérience de jeu est plus que mauvaise sur Xbox One et PlayStation 4. C’est correct sur PlayStation 5 et Xbox Series X, mais c’est loin d’être excellent pour autant. Il y a beaucoup de bugs. Le scénario est similaire sur PC.

While we know the developers at CD PROJEKT RED have worked hard to ship Cyberpunk 2077 in extremely challenging circumstances, we also realize that some players have been unhappy with the current experience on older consoles.

— Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020