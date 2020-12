🔥 [#BonPlan] SFR RED propose son forfait mobile 200 Go à 15€/mois pour Noël

SFR RED relance son forfait mobile avec un quota Internet de 200 Go à 15€/mois, à l’occasion de Noël. Cette offre était déjà proposée pendant le Black Friday il y a quelques semaines. La nouvelle offre débute aujourd’hui et se termine le 20 décembre.

SFR RED propose un forfait avec appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 200 Go en France métropolitaine. Pour l’usage du forfait en Europe et depuis les DOM, les appels, SMS et MMS sont aussi en illimité. L’enveloppe Internet est de 15 Go.

Le forfait 200 Go à 15€/mois est disponible dès maintenant sur le site de SFR RED. Comme dit précédemment, l’offre est disponible jusqu’au 20 décembre.

Certaines se demandent probablement si ce forfait inclut le support de la 5G. La réponse est non. Il donne accès à la 2G, à la 3G et la 4G selon la couverture de la zone où vous êtes. Si vous voulez un forfait 5G chez SFR RED, alors il faut prendre l’offre à 25€/mois. Celle-ci propose un quota Internet de 130 Go. Il est toutefois bon de noter que la couverture 5G de SFR est plus que légère pour l’instant. C’est le moins bon des quatre opérateurs, comme nous l’avons vu dans cet article.