[#BlackFriday] Forfait mobile SFR RED 200 Go à 15€/mois

SFR RED frappe fort pour le Black Friday avec un forfait mobile 200 Go à 15€/mois. Comme pour toutes les autres offres, le forfait se veut sans engagement. Il n’y a pas d’augmentation de prix après la première année également, assure l’opérateur.

Dans le détail, SFR RED propose un forfait avec appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 200 Go en France métropolitaine. Pour l’usage du forfait en Europe et depuis les DOM, les appels, SMS et MMS sont aussi en illimité. L’enveloppe Internet est de 15 Go.

L’offre à 15€/mois est disponible dès maintenant sur le site de SFR RED. Le forfait est disponible jusqu’au 29 novembre.

À noter que SFR RED propose aussi un forfait à 12€/mois. Il comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 50 Go en France métropolitaine et 8 Go depuis l’Europe/DOM. L’offre est disponible sur le site de SFR RED, également jusqu’au 29 novembre.

Il y a quelques heures, Sosh a dégainé sa propre promotion. Un forfait 40 Go à 11,99€/mois. L’opérateur propose aussi des offres 70 Go et 100 Go à respectivement 14,99€/mois et 20,99€/mois. Dans les trois cas, les appels, SMS et MMS sont en illimité, que ce soit en France, en Europe ou dans les DOM.