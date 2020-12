Galaxy S21 : les teasers ont fuité et dévoilent le design

Les teasers des Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra ont fuité. Ils nous donnent un aperçu des prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Nous avions eu des rendus jusqu’à présent.

Les teasers pour les Galaxy S21 et Galaxy S21+ sont plus que similaires, pour ne pas dire identiques. Les deux smartphones ont le même design, le même bloc photo avec trois capteurs à l’arrière et le même coloris. Les principales différences se feront au niveau de l’écran et de la batterie. Comme on peut s’en douter, le Galaxy S21+ sera meilleur à ce niveau.

Pour sa part, le Galaxy S21 Ultra comprend quatre capteurs photo à l’arrière. Un capteur autofocus laser les rejoindra et remplacera le capteur ToF du Galaxy S20 Ultra. Le nouveau smartphone aura également un écran incurvé.

Selon Android Police, qui dévoile les teasers, Samsung présentera ses Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra le 14 janvier lors d’une conférence Samsung Unpacked. La commercialisation aurait lieu le 29 janvier. Le constructeur n’a pas encore officialisé une date.

Ce créneau correspond en tout cas aux rumeurs qui circulent depuis un moment maintenant. Toutes affirment que Samsung dévoilera et commercialisera ses Galaxy S21 en janvier 2021. C’est plus tôt que d’habitude. Samsung fait généralement une présentation à la fin février.