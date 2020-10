Samsung Galaxy S21 et S21 Ultra : le design dévoilé en images

Les Galaxy S21 et Galaxy S21 Ultra se dévoilent. Leur design a été partagé par OnLeaks, généralement bien informé sur le visuel des nouveaux téléphones. Samsung ira un peu plus loin avec sa nouvelle gamme.

Le Galaxy S21 pour commencer. Les rendus montrent ce qui semble être une face avant familière. Il y a un écran plat de 6,2 pouces avec un trou sur la partie supérieure accueillera l’appareil photo frontal. C’est à l’arrière que le design a été le plus modifié avec ce qui ressemble à un bloc photo « enveloppant » avec trois capteurs.

Le bloc photo épouse la bordure arrondie droite du smartphone, avec le flash qui est séparé des capteurs. On ne sait pas encore quel sera le détail de chaque capteur photo. Mais le capteur de 108 mégapixels vu sur les Galaxy S20 et Galaxy Note 20 sera probablement présent. Il devrait aussi avoir un capteur ultra grand-angle et peut-être un téléobjectif. Pour ce qui est des dimensions, le téléphone fait 151,7 x 71,2 x 7,9 mm.

Il y a ensuite le Galaxy S21 Ultra. Visuellement parlant, il ressemble beaucoup à son frère, sauf pour le bloc photo. On retrouve quatre capteurs : trois alignés à la verticale et un autre à côté. Et sur ce modèle, le flash est situé au niveau du bloc photo directement.

Pour ce qui est des autres caractéristiques, le Galaxy S21 Ultra aura un écran entre 6,7 ou 6,9 pouces. Les dimensions seront de 165,1 x 75,6 x 8,9 mm.

De récentes rumeurs ont annoncé que Samsung présentera ses Galaxy S21 au début du mois de janvier. Le constructeur n’a pas confirmé l’information.