Razer Tomahawk : le PC Gaming aussi compact que puissant (RTX 3080)

Razer ne fait pas seulement des accessoires pour gamers. Le Razer Tomahawk est un PC desktop ultra-compact particulièrement bien doté en composants de pointe. Le monstre gaming avait été dévoilé lors du CES 2020 (modèle N1) et la version finale est désormais prêt à envahir les étals. Le Tomahawk impressionne avec son processeur Intel Core i9-9980 HK sur carte mère Intel NUC 9 Extreme Compute Element, ses 16 Go de mémoire RAM, son SSD 512 Go (+2 To en DD) et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 !

Razer n’a pas non plus lésiné sur les ports (4 ports USB-A 3.3 Gen 2, 2 ports USB-C Thunderbolt 3, 2 ports Ethernet Gigabit et un port Jack 3.5 mm). Tout cela dans un boitier ultra compact conçu pour la modularité et l’accès simplifié aux composants (il suffit de faire coulisser la partie supérieure du boitier). Le Razer Tomahawk Gaming Desktop est disponible en préco sur le site du fabricant au prix de 2399,99 dollars.