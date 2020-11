Spotify teste le format des stories dans son application

Spotify copie les autres applications et se met au format des stories. Il s’agit d’une expérimentation avec quelques playlists pour l’instant. C’est disponible aussi bien sur iOS que sur Android.

Le format des stories qu’utilise Spotify ici existe un peu partout de nos jours. C’est Snapchat qui a démocratisé ce système qui permet de poster des photos et courtes vidéos éphémères. Leur durée est de 24 heures, avant de s’effacer automatiquement. Facebook les a adoptées, tout comme Instagram, YouTube, LinkedIn et plus récemment Twitter. Le réseau social parle de « fleets », mais il s’agit strictement de la même chose.

Dans le cas de Spotify, les stories présentent des artistes qui parlent de musiques. Pour la playlist des musiques de Noël par exemple, plusieurs chanteurs et chanteuses disent quel est leur titre préféré. On peut voir que Spotify a passé des accords avec certains d’entre eux afin d’avoir leurs témoignages en vidéo. On peut s’étonner de voir qu’il n’y a pas d’option pour écouter les musiques qui sont citées par les artistes.

« Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests afin d’améliorer notre expérience utilisateur », explique le service à Engadget. « Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à un apprentissage important. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager sur nos projets futurs pour le moment ». En attendant d’en savoir plus, voici à quoi ressemblent les stories :