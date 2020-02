LinkedIn s’inspire de Snapchat et teste le format des stories

Tout le monde s’inspire des stories de Snapchat, littéralement. Elles ont déjà été copiées par Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube et d’autres plateformes. Voilà maintenant que LinkedIn s’y met. Le réseau social professionnel annonce avoir débuté une phase de test en interne et prévoit de faire tester la fonction aux utilisateurs d’ici les prochains mois

Pourquoi les stories ? L’idée est similaire à celle de la pause-café au boulot : partager du contenu éphémère qui n’est pas forcément important et qui n’est pas nécessaire de garder en mémoire. De plus, LinkedIn explique qu’une génération a grandi avec les stories comme moyen de communication. « Ils sont plus à l’aise pour entamer des conversations dans un format éphémère en plein écran que pour poster des messages et préfèrent partager un contenu qui vit comme un moment dans le temps plutôt que comme un élément dans le fil d’actualité », explique LinkedIn.

Ce n’est en tout cas pas la première fois que LinkedIn se penche sur les stories. En 2018, la plateforme a lancé Student Voices, une fonctionnalité qui se veut réservée aux étudiants et permet de poster de courtes vidéos qui s’effacent automatiquement après une semaine. LinkedIn ne dit pas encore si les stories en test en ce moment auront la même approche. Chez Snapchat et les autres réseaux sociaux, les stories s’effacent après 24 heures et il est possible de poster des photos en plus des vidéos.