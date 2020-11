Fleets : Twitter lance des tweets éphémères sous forme de stories

Twitter annonce la disponibilité des fleets chez tous les utilisateurs dans le monde. Il s’agit de tweets éphémères qui sont sous forme de stories. Les fleets sont en au-dessus de la timeline. Cela rappelle le format des stories sur Instagram.

À l’instar des stories sur Instagram et Snapchat, les fleets ont une durée de vie de 24 heures. Ces tweets disparaîtront automatiquement du réseau social après cette durée, sans intervention de l’utilisateur. De plus, il n’y a aucune interaction possible avec les fleets. Il est impossible de retweeter, aimer ou publier un commentaire public. En revanche, il est possible d’envoyer un message privé à l’auteur.

Pour continuer dans la lignée, les fleets n’apparaissent pas dans la recherche ou les moments de Twitter. Et les sites ne peuvent pas les intégrer dans un article. Toutes les actions citées ici sont seulement disponibles avec un tweet « normal ».

Twitter espère que l’ajout de tweets éphémères aidera les utilisateurs à se sentir plus à l’aise pour partager des pensées et des opinions sans la pression des retweets et autres. Dans les pays où les fleets ont été testés, Twitter indique que les utilisateurs parlent davantage sur le réseau social et sont plus ouverts à partager ce qu’ils ont en tête.

Il faut sélectionner sa photo dans le nouveau bandeau au-dessus de sa timeline. Vient ensuite le moment où vous tapez un texte et/ou ajouter une image. Une fois que c’est fait, vous validez et le fleet est publié pendant 24 heures.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020