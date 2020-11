Libra, la cryptomonnaie de Facebook, attendue pour janvier 2021

Facebook pourrait bien lancer sa cryptomonnaie Libra dans le courant de janvier 2021. Selon le Financial Times, tout un travail a lieu en ce moment pour une disponibilité au début de l’année prochaine. Mais les plans peuvent encore changer s’il y a un blocage.

Libra viendra d’une certaine façon concurrencer le bitcoin et toutes les autres cryptomonnaies existantes. Elle sera sous forme d’un stablecoin, équivalente au dollar dans un premier temps. Ainsi, 1 Libra équivaudra à 1 dollar. Il sera aussi question de s’adapter à l’euro et à d’autres monnaies, mais ce sera pour plus tard.

Le lancement de la cryptomonnaie en 2021 dépendra de l’accord de la FINMA. Il s’agit de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Si la Libra Association reçoit rapidement le feu vert de l’autorité suisse, alors le lancement pourra se faire au mois de janvier.

Un lancement compliqué pour Libra

Facebook a annoncé Libra pour la première fois en juin 2019. Cette cryptomonnaie aurait déjà dû être disponible, mais la Libra Association a connu des problèmes. On lui a mis des bâtons dans les roues, ce qui l’a obligé à revoir sa copie. De plus, certaines sociétés partenaires ont finalement décidé de quitter l’aventure. PayPal et MasterCard font partie des entreprises qui sont parties.