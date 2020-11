Disney+ au lieu du cinéma pour Cruella, Pinocchio et Peter Pan and Wendy ?

Cruella, Pinocchio et Peter Pan and Wendy, les prochains films de Disney pourraient sortir directement en streaming du Disney+. Selon Deadline, ce serait en réflexion du côté de Disney. Les films feraient ainsi comme Artemis Fowl, Mulan et Soul. Les trois films sont directement sortis en streaming, sans faire leurs débuts au cinéma.

Disney pèserait le pour et le contre d’une sortie sur Disney+. Le studio réfléchirait également à la facturation. Doit-il inclure les films dans l’abonnement (6,99€/mois ou 69,99€/an) ? Ou bien demander un surcoût comme ce fut le cas pour Mulan ? Pour rappel, le prix pour Mulan était de 29,99$ aux États-Unis. C’était autour de 22 euros en Europe. Il n’y a qu’un seul pays où le film n’a pas été payant : la France. Les Français devront attendre le 4 décembre pour le voir avec leur abonnement à Disney+.

Comme on peut s’en douter, Disney mise beaucoup sur son service de streaming. Disney+ a récemment célébré son premier anniversaire avec 73,7 millions d’abonnés. Le groupe de Mickey a déjà dit qu’il comptait beaucoup miser sur le streaming à l’avenir. Proposer des films exclusivement en streaming permettrait ainsi d’attirer de nouveaux utilisateurs. Les grands perdants dans cette affaire sont les cinémas.

L’annonce de l’arrivée potentielle de Cruella, Pinocchio et Peter Pan and Wendy sur streaming arrive après celle de Wonder Woman 1984. Warner Bros diffusera son nouveau blockbuster en streaming sur HBO Max et au cinéma en décembre. En France, le film sortira au cinéma.