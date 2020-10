Disney se réorganise et se focalise sur le streaming

Disney a annoncé une importante réorganisation de son entreprise. Un accent tout particulier est mis sur le streaming avec Disney+. Pour le groupe de Mickey, c’est un moyen d’avoir un lien direct avec le public.

La restructuration donne la priorité aux efforts de contenu et de distribution autour du streaming. Un nouveau groupe qui a pour nom « Distribution des médias et des divertissements » s’occupera de la monétisation et de la distribution de tous les contenus de Disney. Il sera aussi question de la gestion de toutes les opérations de streaming. Quant à la création à proprement parler des contenus, ce sera délégué à trois groupes distincts : Studios, General Entertainment (Divertissement général) et Sports.

Le nouveau groupe « Distribution des médias et des divertissements » sera dirigé par Kareem Daniel, anciennement responsable des produits pour les clients, des jeux et de l’édition. Il se rapportera directement à Bob Chapek, le dirigeant de Disney.

Selon les derniers chiffres (qui remontent à août), Disney compte plus de 100 millions d’abonnés à ses services de streaming (Disney+, Hulu et ESPN+). Le plus gros morceau est Disney+ avec 60,5 millions d’abonnés.

Les prochains films Disney sur Disney+ exclusivement ?

Au vu de l’accent mis sur le streaming, on peut s’attendre à ce que Disney propose d’autres films sur Disney+ directement, au lieu de les sortir au cinéma. Mulan a vu le jour la plateforme de streaming et Soul, le nouveau film de Pixar, va connaître le même sort le 25 décembre prochain.

Il ne reste plus qu’à voir ce qu’il va se passer avec les films aux gros budgets, comme les films Marvel et ceux de l’univers Star Wars. Aux dernières nouvelles, Black Widow est toujours prévu au cinéma (avec une sortie le 5 mai 2021). Il en va de même pour les autres films de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Mais tout peut encore changer au vu de la crise sanitaire.