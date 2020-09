Black Widow est reporté à 2021, les autres films Marvel également décalés

Mauvaise nouvelle pour les fans de Marvel : Black Widow est reporté au 7 mai 2021 aux États-Unis (probablement le 5 mai 2021 en France). Le film avec le personnage de Natasha Romanoff/Black Widow devait sortir au cinéma le 28 octobre 2020 en France.

Il s’agit donc du deuxième report pour Black Widow (le film devait initialement sortir le 29 avril en France). On se retrouve donc avec un an de retard. Au passage, 2020 sera la première année où il n’y aura eu aucun film Marvel. C’est la première fois que cela arrive depuis 2009.

Ce report pour Black Widow a un impact sur les autres films Marvel. Ainsi, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings qui était prévu pour le 5 mai 2021 en France est maintenant programmé pour le 9 juillet 2021 aux États-Unis (probablement le 7 juillet 2021 en France). Pour sa part, Eternals devait sortir le 10 février 2021 en France. Il est désormais prévu pour le 5 novembre 2021 aux États-Unis (probablement le 3 novembre en France).

D’autres films concernés par les reports

Disney, propriétaire de Marvel Studios, a aussi annoncé des changements pour d’autres films qui sont sa propriété. Mort sur le Nil, avec Kenneth Branagh en Hercule Poirot, sortira au cinéma le 18 décembre 2020 aux États-Unis (probablement 16 décembre en France), au lieu de la fin octobre.

Quant à West Side Story de Steven Spielberg, la sortie n’est plus prévue en décembre 2020. C’est maintenant programmé pour décembre 2021. Le 18 pour être précis (certainement le 16 décembre en France).