Des sauvegardes corrompues pour Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion

Les joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion ont un problème de sauvegarde. Plusieurs d’entre eux ont le message « Sauvegarde corrompue » qui apparaît sans raison apparente. Ils sont obligés de repartir à zéro dans les deux jeux d’Ubisoft.

Les témoignages existent sur les forums d’Ubisoft (1, 2), sur Reddit (1, 2) et sur Gamespot. Les joueurs notent que les problèmes de sauvegarde pour Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion sont sur tous les supports. Cela concerne aussi bien la version PS4/PS5 que la version Xbox One/Series X/Series S ou la version PC. Le vrai souci est qu’il arrive que les sauvegardes soient corrompues à plusieurs reprises. Autant dire que cela va vite énerver les joueurs, et cela peut se comprendre quand ils ont passé plusieurs dizaines d’heures.

Doit-on y voir un problème avec le système de sauvegarde dans le cloud d’Ubisoft ? C’est une hypothèse. Mais Ubisoft n’a pas fait de commentaire public sur ce sujet pour l’instant. Les joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion doivent donc espérer que leur sauvegarde ne soit pas corrompue.

Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion sont les deux derniers gros jeux d’Ubisoft en date. Le premier a vu le jour le 10 novembre. Le second a fait ses débuts le 29 octobre.