Assassin’s Creed : gare à l’overdose (un jeu AC tous les 6 mois ?)

On pouvait penser que le report d’Assassin’s Creed : Shadow était de nature à jeter une ombre sur la franchise (hum…), mais les récentes déclarations de Yves Guillemot, le CEO d’Ubi ainsi que les indiscrétions du journaliste-leaker Tom Henderson, brossent un tout autre avenir pour la franchise. Guillemot avait en effet tenté de rassurer les actionnaires après la série d’informations désastreuses autour de l’éditeur : « Il y aura une grande variété d’expériences. L’objectif est que des jeux Assassin’s Creed sortent de façon régulière, mais aussi que l’expérience offerte ne soit pas identique chaque année ».

Lors du Podcast The Xbox Two, avec Jez Corden de Windows Central, Tom Henderson a précisé ce que Guillemot entendait par « de façon régulière » : « Ils ont Assassin’s Creed Shadows, ils ont aussi Assassin’s Creed Invictus l’année prochaine, AC Hexe et Black Flag Remake. Je crois qu’ils prévoient de sortir un nouvel Assassin’s Creed tous les six mois environ pendant les dix prochaines années ».

Le contretemps d’AC : Shadows ne serait donc pas l’indice d’un ralentissement de la franchise : Ubisoft prévoirait même d’inonder le marché avec des jeux Assassin’s Creed… au point de frôler l’overdose et d’écœurer les joueurs ? On aimerait pouvoir se rassurer en se disant que cette stratégie est bâtie avant tout pour les joueurs et les fans de la franchise AC, mais une petite voix nous dit que l’objectif pour l’éditeur est probablement de minimiser les écueils en ne se lançant pas sur de nouvelles franchises, au risque d’épuiser un filon qui semble tout de même s’assécher un peu….