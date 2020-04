Assassin’s Creed Valhalla : la bande-annonce du jeu est arrivée

Après avoir officialisé son nouvel Assassin’s Creed qui a pour nom Valhalla, Ubisoft propose la bande-annonce de son jeu qui sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC (Epic Games Store et Ubisoft Store) et Stadia. Le titre débarquera à la fin de l’année.

Le descriptif du jeu est le suivant :

Incarnez Eivor, Viking dont l’éducation a reposé sur le combat, et menez votre clan des terres désolées et glacées de Norvège à celles verdoyantes de l’Angleterre du IXe siècle. Fondez-y la colonie de votre peuple et partez à la conquête de territoires hostiles afin de gagner votre place au Valhalla. À l’époque des Vikings, l’Angleterre n’est que petits domaines et royaumes guerroyant sans cesse. Mais elle offre des terres riches qui n’attendent que d’être conquises et unifiées. Y parviendrez-vous ?

Jouable en tant que femme ou homme, Eivor dirige un clan de Norvégiens à travers la mer du Nord glacée pour fuir la guerre sans fin et les ressources en déclin de la Norvège. S’ils espèrent survivre, ils devront construire une nouvelle maison dans les terres hostiles de l’Angleterre. Là, vous subviendrez à vos besoins et à ceux de votre peuple en construisant, en personnalisant et en améliorant votre installation avec de nouveaux bâtiments comme des casernes, des forgerons et des salons de tatouage, tout en recrutant de nouveaux membres pour agrandir votre clan.