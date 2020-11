Fréquences 5G : le positionnement d’Orange, SFR, Bouygues et Free dévoilé par l’Arcep

L’Arcep détaille aujourd’hui la procédure d’attribution de fréquences de la bande 3,4 – 3,8 GHz pour la 5G. Les enchères se sont terminées le 20 octobre et rapporteront 2,786 milliards à l’État.

SFR est le premier dans la bande de fréquence. L’opérateur au logo rouge obtient 80 Hz entre 3 490 MHz et 3 570 MHz. Bouygues Telecom le suit avec 70 MHz entre 3 570 MHz et 3 640 MHz. Free Mobile arrive juste après avec 70 Hz entre 3 640 MHz et 3 710 MHz. Orange est à l’extrémité de la bande avec 90 Hz entre 3 710 MHz et 3 800 MHz.

Pour rappel, les lauréats paieront :

le montant du bloc de 50 MHz obtenu en contrepartie des engagements souscrits (350 millions d’euros) en 15 parts égales exigibles sur 15 ans, la première dès l’attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences et les 14 autres à la date d’anniversaire de l’attribution

le montant résultant des phases d’enchère principale et de positionnement en quatre parts égales exigibles sur quatre ans, la première dès l’attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences et les trois autres à la date d’anniversaire de l’attribution

À ces sommes viendra s’ajouter une part annuelle variable, égale à 1% du chiffre d’affaires réalisé par l’exploitation de ces fréquences.

Un observatoire pour la 5G

L’Arcep ajoute avoir créé un observatoire de la 5G. On retrouvera :

le nombre de sites 5G mis en service par opérateur et par type de bandes de fréquences utilisées (bandes 3,5 GHz, bandes basses, bandes intermédiaires)

une cartographie par région du déploiement des sites 5G mis en service par opérateur

le nombre de sites 5G mis en service dans les territoires d’industrie ou en zone de déploiement prioritaire (ZDP)

la part des sites 4G du réseau des opérateurs montés en débit et équipés d’une capacité théorique à 240 Mbit/s (4G+)

une cartographie par région des sites en 4G+

Cet observatoire permettra d’informer élus et citoyens de l’arrivée de la 5G sur leur territoire. Le premier observatoire de la 5G sera mis en ligne dans la foulée du lancement des premières offres commerciales. De plus, on retrouvera des données inédites sur les déploiements prévisionnels de chaque opérateur dès 2021. Il y aura :