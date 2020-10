Tesla met fin à sa garantie de retour sous 7 jours

Il s’agissait, en plus d’un solide coup de pub, d’une marque de confiance. Pendant des années, Tesla promettait aux nouveaux acquéreurs de ses différents modèles de voitures un remboursement complet sous une semaine. Une garantie donc de ne pas regretter son investissement, avec plusieurs jours de tests promis sans conséquences. Elon Musk a d’ailleurs utilisé cette promesse sur Twitter où il reste très actif et surtout très dissipé. Avec une courte mention pour l’annonce de prix de la Tesla Modèle S à 69420€, qui vous arrachera sûrement un petit sourire en coin. En bref, tant que vous n’aviez pas endommagé le véhicule ni roulé plus de 1000 miles (1600 km), vous pouviez prétendre au plein remboursement sans difficultés.

Ces conditions de reprise sont d’ailleurs encore visibles sur la version française du site. Une modification discrète, tandis que nous attendons encore les raisons de ce changement. Il ne reste plus qu’à déterminer si beaucoup de véhicules ont été rendus de cette façon, et quel impact cela aura réellement. Et cela dans un climat d’absence de service client. La révolution vers le tout électrique risque maintenant de convaincre moins facilement.