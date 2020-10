Salto : le service de streaming français devrait être lancé la semaine prochaine

Salto arrive ! La plateforme de streaming française devrait faire ses débuts le 20 octobre. Selon Les Échos, une conférence de presse doit avoir lieu à la fin de la semaine pour annoncer tous les détails.

Salto est une plateforme de streaming gérée par TF1, France Télévisions et M6. Elle va être d’une certaine façon en concurrence avec Netflix, Disney+ et Amazon Prime. Ce service sera surtout intéressant pour les personnes qui adorent le contenu français. En effet, Salto va énormément miser dessus avec des programmes « made in France ». Ils sont peu nombreux sur Netflix et les autres plateformes de streaming.

Comme tout le monde le sait, le point fort d’une plateforme concerne les programmes originaux. Si on veut voir Stranger Things, c’est sur Netflix uniquement. Pour voir The Mandalorian, c’est Disney+ exclusivement. Et pour Salto ? Il y aura des programmes originaux… mais pas au lancement.

Salto proposera une offre de rattrapage (replay) des programmes de télévision et des programmes inédits à un moment. Le prix n’est pas encore connu. En face, Netflix débute à 7,99€/mois et Disney+ est proposé pour 6,99€/mois (ou 69,99€/an).

Selon le baromètre du CSA sur les effets de la crise sur le secteur audiovisuel, le nombre d’utilisateurs quotidiens aux plateformes de vidéo à la demande a baissé à 4,5 millions. C’était supérieur à 5 millions ces mois derniers et même à plus de 6,6 millions sur la première quinzaine d’avril. Il y avait sous le confinement, le lancement de Disney+ et la saison 4 de La Casa de Papel sur Netflix à ce moment.