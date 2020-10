USA : Apple, Google, Amazon et Facebook accusés d’abus de position dominante

La Chambre des représentants aux États-Unis a publié un long rapport dans lequel elle accuse Google, Apple, Facebook et Amazon (GAFA) de monopoles et d’abus de position dominante dans leur secteur respectif.

Les entreprises de la tech ont un pouvoir important sur « de larges pans de notre économie » et l’ont « accru et exploité sur les marchés financiers de manière non concurrentielle », affirment les présidents de la commission judiciaire Jerrold Nadler, et celui de la sous-commission antitrust David Cicilline.

La commission cite des dizaines d’exemples d’abus de position dominante, mettant au jour des cultures d’entreprises manifestement destinées à garantir par tous les moyens une domination sur de larges pans du monde numérique. « Pour dire les choses simplement, des entreprises qui étaient jadis de petites start-up qui défiaient le statu quo en position d’outsiders sont devenues les espèces de monopoles que nous ne connaissions plus depuis l’époque des barons du pétrole et des magnats des chemins de fer », indique le rapport.

Google

Google est accusé d’avoir un monopole au niveau de la recherche en ligne et des marchés de la publicité. En associant différents services à des données détaillées sur les utilisateurs, Google est en mesure de renforcer sa position dominante, indique le rapport.

Amazon

Amazon a un pouvoir monopolistique sur la plupart de ses vendeurs tiers et sur un grand nombre de ses fournisseurs. Selon le rapport, Amazon dit publiquement que les vendeurs tiers sont des « partenaires ». Mais en coulisses, Amazon les considérerait comme des « concurrents internes ».

Facebook

Facebook est accusé de jouir d’un pouvoir monopolistique sur le marché des réseaux sociaux et sur la publicité en ligne.

Apple

Pour Apple, le problème est le contrôle général d’Apple sur iOS, tout particulièrement avec l’App Store et la distribution des applications (plus de détails dans cet article dédié).

Le rapport recommande que les plateformes, comme celles des GAFA, autorisent une interopérabilité avec les équipements de leurs concurrents et l’établissement d’une norme pour interdire les acquisitions qui nuisent à la concurrence.