Publicité en ligne : Google a abusé de sa position dominante, annonce la justice US

Un tribunal fédéral de Virginie a reconnu Google coupable de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la publicité en ligne. Dans une décision rendue publique ce jour, la juge Leonie Brinkema estime que l’entreprise a sciemment entrepris une série d’actions anticoncurrentielles pour s’assurer une position dominante sur le marché des serveurs publicitaires et des plateformes d’échange d’annonces.

Abus de Google pour la publicité en ligne

L’administration de Joe Biden avait lancé cette procédure en janvier 2023, réclamant notamment la cession d’actifs pour rétablir un équilibre concurrentiel. La juge considère que Google a, durant plus de 10 ans, verrouillé le marché en liant son serveur publicitaire et sa plateforme d’échange via des clauses contractuelles et une intégration technologique poussée.

Elle accuse également l’entreprise d’avoir imposé des règles défavorables à ses clients et d’avoir volontairement supprimé certaines fonctionnalités bénéfiques à la concurrence. Ces pratiques auraient causé des dommages importants aux annonceurs tout en empêchant d’autres acteurs de s’imposer.

Le cœur des accusations repose sur le contrôle de Google sur le marché des bannières publicitaires, y compris celles affichées sur des sites de médias. Le gouvernement américain l’accuse d’avoir maintenu des prix artificiellement élevés tout en redistribuant les revenus de manière inéquitable.

La juge Brinkema a accordé un délai de sept jours aux différentes parties pour proposer un calendrier de procédure. Celui-ci devra permettre de définir les mesures correctives à envisager.

Appel de la décision de justice

Sans surprise, Google annonce faire appel de la décision :