Sosh : le forfait 20 Go va passer à 40 Go pour le même prix

Décidément, c’est une très bonne semaine pour les clients de Sosh. L’opérateur low-cost d’Orange annonce aujourd’hui que son forfait à 19,99€/mois va évoluer et proposer 40 Go de quota Internet, contre 20 Go auparavant. Cela concerne aussi bien les nouveaux clients que les clients existants.

Cette annonce intervient 24 heures après le changement pour le forfait à 24,99€/mois. Il comprenait jusqu’à présent une enveloppe de 50 Go pour Internet. Les clients (nouveaux comme existants) ont le droit à 70 Go désormais, et ce sans hausse de prix.

Sur ses forums, Sosh indique aujourd’hui :

Du nouveau pour nos clients ! 20Go de plus sur les forfaits à 19,99€/mois et 24,99€/mois. Ainsi, l’offre 24,99€ est passée ce matin de 50Go à 70Go de data et l’offre 19,99€ passera dès le 09/10 de 20Go à 40Go de data. La modification est automatique, aucune action n’est requise de votre part.

Les clients ayant le forfait à 19,99€/mois ont également reçu aujourd’hui un SMS pour leur annoncer la bonne nouvelle :

Bonne nouvelle ! Au 09/10, votre forfait Sosh mobile s’enrichira de 20 Go supplémentaires par mois d’Internet mobile pour le même prix. Vous bénéficierez automatiquement de 40 Go d’Internet mobile (débit réduit au-delà) en France et en Europe.

Il faut dire que ces évolutions pour les forfaits à 19,99€/mois et 24,99€/mois étaient attendus. Ce sont des forfaits historiques et ils font pâle figure face aux forfaits actuellement en promotion à 13,99€/mois et 16,99€/mois qui ont respectivement 60 Go et 100 Go d’Internet.

