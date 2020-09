Sosh : le forfait 50 Go passe à 70 Go, sans hausse de prix

Sosh a opéré à un changement positif pour ses clients. Le forfait qui proposait jusqu’à présent un quota Internet de 50 Go évolue pour inclure 70 Go. Sosh n’a pas modifié le prix, malgré la hausse pour Internet.

Il y a une autre bonne nouvelle : il n’y a pas que les nouveaux clients concernés par ce changement. En effet, les clients existants profitent aussi de 70 Go au lieu de 50 Go. Cela se vérifie facilement en ouvrant l’application Sosh et en vérifiant le quota mensuel disponible. Et troisième bonne nouvelle (jamais deux sans trois après tout) : ceux qui ont actuellement le forfait avec le tarif de 9,99€/mois pendant un an ont aussi le droit à 70 Go, et ce immédiatement.

Le forfait concerné par le passage de 50 Go à 70 Go est celui facturé à 24,99€/mois. Il est, ironiquement, moins fourni que le forfait actuellement en promotion à 16,99€/mois qui comprend 100 Go (le prix ne bouge pas après la première année). Mais le forfait à 24,99€/mois a des avantages : l’usage en Suisse et en Andorre est compris, le quota Internet est le même à l’étranger qu’en France et les appels sont illimités vers les mobiles et fixes des États-Unis et du Canada, ainsi que les fixes d’Europe (Suisse et Andorre compris) et des DOM. Les deux premiers avantages s’appliquent aussi au forfait à 19,99€/mois.

Tous les forfaits de Sosh sont disponibles dès maintenant sur le site de Sosh. Les prix s’échelonnent de 4,99€/mois à 24,99€/mois.