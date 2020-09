TikTok se tourne vers la justice pour ne pas subir l’interdiction de Trump

L’administration Trump va imposer une interdiction de télécharger TikTok à partir du 27 septembre prochain aux États-Unis, si aucun accord n’est trouvé. Aujourd’hui, le réseau social a décidé de se tourner vers la justice pour empêcher ce scénario.

Dans une motion déposée auprès d’un tribunal de district de Washington, TikTok affirme qu’une telle interdiction ne serait pas conforme à la Constitution des États-Unis. Une audience doit se tenir jeudi dans un tribunal fédéral de Washington à partir de 16 heures (heure française).

ByteDance, le groupe chinois propriétaire de TikTok, et le gouvernement américain ont travaillé pendant des mois pour trouver une solution après l’envie de Donald Trump qu’un accord soit passé avec une société américaine pour que les données des utilisateurs soient stockées aux États-Unis et ne soient plus transférées en Chine. Ce week-end, Donald Trump a déclaré qu’il avait donné son feu vert pour une proposition d’accord entre TikTok, Oracle et Walmart, en vertu de laquelle les deux sociétés américaines obtiendraient une participation de 20% dans une nouvelle entité appelée TikTok Global.

Mais lundi, le président américain a dit qu’il n’approuverait aucun accord dans lequel ByteDance continuerait à détenir une participation. TikTok a déclaré que ByteDance détiendrait 80% des parts de TikTok Global. Oracle a pour sa part indiqué que ByteDance ne détiendrait aucune part, mais que ses investisseurs recevraient des actions de TikTok et détiendraient une participation directe dans l’application.

Il y a donc encore quelques confusions sur le sujet, puisque TikTok et ses potentiels partenaires ont un discours différent.