Bouygues Telecom s’oppose au décret anti-Huawei et ne veut pas retirer ses antennes

La semaine dernière, Bouygues Telecom a annoncé que le gouvernement l’a obligé à retirer 3 000 antennes de Huawei qui sont présentes sur son réseau mobile. Aujourd’hui, l’opérateur s’oppose à ce décret anti-Huawei.

Selon L’Expansion, l’opérateur a saisi le Conseil d’État et veut annuler le texte qui nécessite d’avoir un feu vert pour telle ou telle antenne mobile. Il cherche ainsi à ne pas retirer les milliers d’antennes de Huawei pour une raison toute simple : la moitié du réseau 4G de Bouygues Telecom (et SFR d’ailleurs) s’appuie sur l’infrastructure de Huawei.

Le retrait d’antennes a un coût d’une part, et de l’autre cela représente un sérieux handicap pour la couverture nationale, à tel point que Bouygues Telecom pourrait avoir un retard par rapport à ses concurrents sur la 5G. À cela s’ajoute le fait que Bouygues Telecom avait l’intention de s’appuyer sur son réseau 4G existant pour proposer la 5G à ses clients au départ.

Orange et Free Mobile n’ont pas de problème particulier à ce niveau pour une raison toute simple : ils ont décidé d’utiliser des équipementiers européens pour la 5G. Orange a choisi Nokia et Ericsson, là où Free travaille seulement avec Nokia. Pour SFR et Bouygues Telecom, c’est le flou pour l’instant. On se doute qu’ils comptaient utiliser une nouvelle fois Huawei pour la 5G, mais la situation est compliquée.