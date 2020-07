Android Lockbox : Google surveille les usages des applications concurrentes

Google dispose d’un programme en interne qui a pour nom Android Lockbox et permet aux employés d’avoir des informations sur les applications Android pour, notamment, savoir comment les utilisateurs interagissent avec. L’objectif est de voir si les applications sont réellement populaires.

Android Lockbox s’appuie sur Google Mobile Services, un ensemble de services et applications de Google qui est pré-installé sur tous les smartphones Android, et les employés peuvent accéder à certaines données présentées comme « sensibles », dont le temps où les applications sont ouvertes et la fréquence d’ouverture.

Google a utilisé Android Lockbox pour surveiller les applications concurrentes de Gmail afin de voir leur succès. Un suivi de Facebook et Instagram a également eu lieu. D’ailleurs, les données récoltées par les employés auraient été utilisées par YouTube pour créer Shorts, un concurrent de TikTok.

Selon The Information, les employés de Google doivent faire une demande pour obtenir des informations et certaines requêtes sont refusées. En outre, les employés ont accès à davantage d’informations lorsque les utilisateurs acceptent le message sur les applications indiquant qu’ils peuvent avoir une expérience personnalisée.

Contacté, Google reconnaît collecter des données, mais se défend en expliquant que le programme est public et que n’importe quel développeur peut faire la même chose. Il y a une différence non négligeable : Google peut surveiller n’importe quel téléphone puisqu’il développe Android, là où les développeurs ont un droit de regard sur les smartphones qui ont leurs applications installées.