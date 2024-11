Google Authenticator simplifie (enfin !) la copie du code d’authentification

La dernière mise à jour de Google Authenticator (version 7.0), apporte de nouvelles fonctionnalités tout en modifiant la façon dont les utilisateurs copient les codes d’authentification à deux facteurs (2FA) ou de vérification en deux étapes (2SV). Auparavant, pour copier des codes, il fallait appuyer longuement sur les numéros à six chiffres dans la liste des codes proposés (en fonction des applications liées). Maintenant, un simple tap copie le code dans votre presse-papiers, même si de nombreux utilisateurs ont constaté que l’ancienne méthode fonctionne encore, mais de façon souvent incohérente. La nouvelle ergonomie est évidemment un gros plus, d’autant que la récupération du code doit se faire dans le temps limité indiqué par le compteur (soit une minute).

Dans la version précédente, 6.0, l’appui long permettait aussi d’accéder aux actions de modification, de suppression et de réarrangement. Avec la version 7.0, l’utilisateur peut désormais faire un glisser vers la droite pour renommer les comptes et vers la gauche pour les supprimer. Le réarrangement des éléments est aussi simple que de les faire glisser à la position souhaitée. D’autres fonctionnalités sont disponibles, comme la recherche de compte et un écran de confidentialité.

L’app Google Authenticator est disponible sur iOS et sur Android.