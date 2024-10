Google Play Store : Epic Games remporte une victoire majeure contre Google

C’est décidément une journée noire pour Google : Epic Games vient de remporter une victoire importante dans son procès contre la firme de Mountain View, marquant un véritable tournant dans une bataille judiciaire qui dure depuis des années. La société derrière Fortnite et l’Unreal Engine 5 contestait la domination d’Apple et Google sur les magasins d’applications, notamment leur contrôle sur l’accès des magasins tiers comme l’Epic Games Store. Un juge californien, James Donato, vient de rendre un verdict implacable, qui oblige Google à permettre aux magasins d’applications tiers d’accéder à toutes les applications de Google Play à partir du 1er novembre 2024, et ce pour une période initiale de trois ans ! Ce verdict comprend également la suppression de la « taxe » de 30 % imposée par Google aux développeurs et un comité sera mis en place pour superviser et vérifier les modifications liées au verdict. En d’autres termes, une déflagration pour le modèle commercial initié par Google.

Big news! The Epic Games Store and other app stores are coming to the Google Play Store in 2025 in the USA – without Google's scare screens and Google's 30% app tax – thanks to victory in Epic v Google.https://t.co/1g6uuw1CJB — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 7, 2024

Cette victoire d’Epic Games reste cependant limitée dans le temps et ne s’applique pour l’instant qu’aux États-Unis. Face à la dureté du jugement, Tim Sweeney s’est réjoui (voit tweet plus haut), et Google a annoncé son intention de faire appel de la décision, ce qui signifie que la bataille juridique est encore loin d’être terminée.