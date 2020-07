Xbox Live Gold : l’abonnement de 12 mois est abandonné

Pour jouer en ligne sur Xbox avec ses amis ou d’autres joueurs connectés, il n’y a pas le choix : il faut avoir un abonnement au Xbox Live Gold. Microsoft propose plusieurs formules d’abonnement avec 1, 3 ou 12 mois. Il se trouve que celle de 12 mois disparaît.

Microsoft a annoncé à TrueAchievements :

Pour le moment, Xbox a décidé de retirer l’article Xbox Live Gold de 12 mois de la boutique en ligne de Microsoft. Les clients peuvent toujours s’inscrire pour un abonnement d’un mois ou de trois mois au Xbox Live Gold en ligne sur la boutique Microsoft Store.

Microsoft n’a pas expliqué pourquoi l’abonnement de 12 mois au Xbox Live Gold a soudainement disparu. Doit-on y voir un lien avec la récente annonce où Microsoft a évoqué l’intégration de xCloud dans le Xbox Game Pass Ultimate sans hausse de prix ? Peut-être. Pour information, le Xbox Game Pass Ultimate inclut l’abonnement Xbox Live Gold et un accès illimité à plus de 100 jeux PC et consoles.

En attendant d’en savoir plus, l’abonnement de 12 mois au Xbox Live Gold est toujours disponible chez les revendeurs comme Amazon. C’est l’occasion de sauter dessus pour tous ceux qui préfèrent payer à l’année.