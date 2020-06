5G en France : les enchères auront lieu entre le 20 et le 30 septembre

L’Arcep a défini la date pour les enchères de la 5G en France : elles auront lieu entre le 20 et le 30 septembre. « Ce nouveau calendrier permettra à l’Arcep et aux quatre candidats – les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR – de conduire les préparatifs nécessaires à l’organisation matérielle de l’enchère d’ici là », explique le gendarme des télécoms dans un communiqué

Cette enchère principale sera suivie en octobre d’une enchère pour le positionnement des fréquences des lauréats dans la bande puis de la délivrance des autorisations qui devrait avoir lieu en octobre ou novembre. L’ouverture commerciale de la 5G se fera ensuite à l’initiative des opérateurs. L’Arcep lève à cet égard l’obligation du cahier des charges qui imposait cette ouverture dans au moins deux villes par opérateur avant la fin 2020.

Les enchères devaient initialement avoir lieu le 21 avril dernier, mais elles ont été reportées à cause de la crise sanitaire. Sébastien Soriano, le président de l’Arcep, avait ensuite fait savoir que les enchères devraient avoir lieu en juillet ou en septembre. C’est aujourd’hui décidé : ce sera pour la fin septembre.

Orange, Free et le gouvernement ont demandé à avoir les enchères assez rapidement, jugeant que la 5G est une technologie importante. À l’inverse, Bouygues Telecom et SFR voulaient que le processus soit lancé plus tard. Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, voulait des enchères à la fin 2020/début 2021 au vu de la situation du pays.