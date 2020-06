Données privées : l’Europe va enquêter sur TikTok et la reconnaissance faciale

TikTok intéresse beaucoup l’Europe en ce moment. Il y a d’abord eu Kevin Mayer, le patron du réseau social, qui s’est engagé à lutter contre les fausses informations après une discussion avec Thierry Breton de la Commission européenne. Maintenant, le Comité européen de la protection des données (EDPB) annonce qu’il va surveiller de près les pratiques de l’application.

Le régulateur européen, qui tenait sa 31e session plénière, a annoncé sa « décision de mettre en place une équipe destinée à coordonner de potentielles actions et à acquérir une vision plus complète des pratiques de TikTok dans l’Union européenne ». L’EDPB a été saisi par l’eurodéputé allemand Moritz Körner qui est préoccupé par les méthodes de collecte de données et les risques en matière de sécurité et de respect de la vie privée.

D’autre part, l’EDPB met en garde les forces de police européennes contre l’utilisation du logiciel de reconnaissance faciale développé par l’entreprise américaine Clearview AI. L’agence s’inquiète notamment de sa comptabilité avec le cadre de protection des données de l’Union européenne.

Pour ce qui est de Clearview AI, les inquiétudes portent sur le fait que le logiciel récupère des photos publiques sur Internet et utilise la reconnaissance faciale pour identifier des suspects potentiels. Le logiciel a déjà provoqué des inquiétudes au Canada et aux États-Unis concernant d’éventuelles utilisations abusives. L’EDPB dit “douter qu’une loi de l’Union ou d’un État membre fournisse une base juridique pour l’utilisation d’un service tel que celui de Clearview AI”.