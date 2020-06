TikTok s’engage à lutter contre les fausses informations

Différents réseaux sociaux partent à la chasse aux fake news et le dernier en date est TikTok. Selon Reuters, Kevin Mayer, l’ex-responsable de Disney+ qui est depuis peu le nouveau patron de TikTok, a pris cet engagement auprès de Thierry Breton, chargé du marché intérieur au sein de la Commission européenne. Il joue aussi un rôle dans tout le numérique.

« Bonne conversation avec Kevin Mayer, le patron de TikTok », a tweeté Thierry Breton. « En divertissant des millions de personnes, TikTok a un rôle à jouer contre la désinformation, notamment dans la lutte. J’invite les principales plateformes à souscrire au Code de bonnes pratiques de l’Union européenne pour lutter contre la diffusion de fausses nouvelles et améliorer la transparence », a-t-il ajouté.

Good conversation with Kevin Mayer, CEO of #TikTok

Entertaining millions, TikTok has a role to play against #disinformation, especially in the fight 🦠🥊

I invite major platforms to subscribe to the 🇪🇺 #CodeOfPractice to address the spread of fake news & improve transparency. pic.twitter.com/hLjeB1n9O4

— Thierry Breton (@ThierryBreton) June 9, 2020