Le responsable de Disney+ devient le patron de TikTok

Kevin Mayer n’est plus le responsable des plateformes de streaming de Disney (Disney+, Hulu et ESPN). Le cadre a pris la décision de partir pour devenir le nouveau patron du réseau social TikTok.

Kevin Mayer se rapportera directement à Zhang Yiming, fondateur et patron de ByteDance (maison mère de TikTok). Il supervisera les ventes, le marketing, les relations publiques, la sécurité, la modération des contenus et les affaires juridiques, précise ByteDance. En tant que directeur des opérations de ByteDance, il dirigera aussi la musique, les jeux vidéo et les activités émergentes, en plus de TikTok. « Kevin est l’un des patrons les plus accomplis au monde de l’industrie du divertissement, il est donc très bien placé pour propulser le portfolio de produits de ByteDance au niveau supérieur », déclare Zhang Yiming, cité dans un communiqué.

« Je suis ravi de l’opportunité de rejoindre l’équipe formidable de ByteDance. Comme tout le monde j’ai observé avec admiration comment l’entreprise a construit quelque chose d’incroyablement rare avec TikTok : une communauté mondiale créative et positive », a commenté Kevin Mayer.

Pour Bob Chapek, le patron de Disney, Kevin Mayer « a accompli un travail magistral en supervisant et en développant notre portefeuille de services de streaming, tout en rassemblant les atouts créatifs et technologiques nécessaires au lancement mondial du très réussi Disney+ ». C’est peu de le dire puisque Disney+ cartonne avec 54,5 millions d’abonnés payants dans le monde, quelques mois après son lancement à peine.