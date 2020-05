Disney+ atteint 54,5 millions d’abonnés avec son lancement européen et le confinement

Disney+ continue de connaître une jolie croissance. Disney annonce que sa plateforme de streaming compte désormais 54,5 millions d’abonnés payants. À titre de comparaison, ils étaient 33,5 millions au 28 mars et 50 millions au 9 avril.

Ce succès ces dernières semaines s’explique par deux raisons. La première est que Disney+ a fait ses débuts dans plusieurs pays à la fin mars et le 7 avril en France. En plus de l’Hexagone, il y a eu le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche, la Suisse et l’Inde.

La seconde raison n’est autre que le confinement. Beaucoup de personnes se sont tournées vers Disney+ pour regarder des films, séries et documentaires. Qui plus est, Disney+ est la plateforme de streaming idéale pour les plus jeunes au vu du très gros catalogue de programmes. De quoi les occuper pendant ce confinement.

À titre de comparaison, Netflix a récemment annoncé avoir 182,86 millions d’abonnés payants dans le monde. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement a connu un record trimestriel en ajoutant 15,77 millions d’abonnés. Son précédent record était de 9,8 millions d’abonnés supplémentaires en un trimestre.

Outre le cas de Disney+, Disney a publié ses résultats financiers du premier trimestre. Le chiffre d’affaires est en hausse de 21% à 18,01 milliards de dollars. Mais le bénéfice est en chute libre (-91%) et cela s’explique par la fermeture des parcs Disney, des cinémas et d’autres éléments. Le groupe de Mickey estime à 1,4 milliard de dollars l’impact négatif de la pandémie sur ses activités.