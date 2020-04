Disney+ atteint les 50 millions d’abonnés, 5 mois après son lancement

Disney+ continue d’impressionner : Disney annonce que son service de streaming compte désormais 50 millions d’abonnés payants. À titre de comparaison, il y avait 28,6 millions d’abonnés au début de février.

Ce gain massif d’abonnés en l’espace de quelques semaines s’explique par un lancement en Europe de l’Ouest et en Inde. Disney+ a récemment débarqué au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Suisse et en France. Disney précise que l’Inde compte 8 millions d’abonnés sur les 50 millions au total.

« Nous sommes vraiment honorés que Disney+ trouve un écho auprès de millions de personnes dans le monde et nous pensons que cela est de bon augure pour la poursuite de notre expansion en Europe occidentale, au Japon et dans toute l’Amérique latine plus tard dans l’année », déclare Kevin Mayer, le responsable des activités en relation directe avec les consommateurs de Disney.

Il est certain que Disney+ va continuer de grossir dans le temps, notamment parce qu’il va faire ses débuts dans de nouveaux pays. Le groupe de Mickey a récemment annoncé que Disney+ sera lancé à la fin avril dans les territoires d’outre-mer (Antilles, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Wallis & Futuna) et à Monaco. Il faudra attendre cet été pour d’autres pays d’Europe, dont la Belgique, le Portugal et les pays scandinaves. Et pour La Réunion, Mayotte et Maurice, ce sera en place dès cet automne.

Disney+ coûte 6,99€/mois ou 69,99€/an et vient directement concurrencer Netflix. Disney+ a l’avantage d’avoir un immense catalogue de films, séries et documentaires.