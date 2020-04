Disney+ : les dates de sortie dévoilées pour les DOM-TOM, Monaco et la Belgique

Disney+ est disponible depuis aujourd’hui en France, mais cela concerne uniquement la France métropolitaine. Tous ceux qui sont dans les DOM-TOM devront patienter un peu plus longtemps. Mais il y a au moins un point positif : les dates de disponibilité sont dévoilées aujourd’hui par Disney dans un communiqué.

Disney annonce que son service de streaming sera lancé à la fin avril dans les territoires d’outre-mer (Antilles, Guyane, Nouvelle Calédonie, Wallis & Futuna) et à Monaco. Il faudra attendre cet été pour d’autres pays d’Europe, dont la Belgique, le Portugal et les pays scandinaves. Et pour La Réunion, Mayotte et Maurice, ce sera en place dès cet automne.

Un rapide coup d’œil sur les réseaux sociaux montre en tout cas que les Français qui ne sont pas en France métropolitaine ne sont pas contents. Ils estiment être mis de côté, à juste titre. Mais le vrai problème vient en réalité des droits à négocier, d’où la sortie décalée de Disney+ pour eux.

J’apprends que l’application Disney + est enfin disponible mais PAS A LA RÉUNION PTN DE MERDE — croc (@Metissey9) April 7, 2020

Toujours les DOM TOM en dernier. 😭 Même pour Disney + putain ! pic.twitter.com/pGdYImYYB0 — mickaelleriviere (@mickaelle_974) April 7, 2020