Chivalry 2 : du cross-play entre différentes générations de consoles

Un mystérieux trailer apparu sur la chaîne de Deep Silver, puis rapidement supprimé, a été repéré par Twinfinite. Malgré la période bien courte où la vidéo était disponible, son contenu a eu le temps d’être décortiqué, et des informations importantes ont été repérées. Ainsi, on a non-seulement appris que Chivalry 2 serait disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Playstation 4, Playstation 5 et PC, mais on sait désormais également que le studio a décidé de tout miser sur le cross-play afin d’avoir une base de joueurs la plus vaste possible.

En effet, il sera possible de s’affronter d’une console sur l’autre, mais aussi entre les différentes générations. En plus de cette nouvelle fonctionnalité, qui sera sans aucun doute appréciée par bien des joueurs, le trailer montrait d’autres détails au niveau du gameplay : on pourra monter à cheval, et brûler des villages, ce qui était déjà possible dans le jeu précédent, aussi on s’attend à ce que ces mécaniques aient été revues. Plus de détails devraient arriver très bientôt, et si l’on ne connaît pas encore précisément la date de sortie, le titre devrait arriver d’ici la fin de l’année sur les consoles mentionnées plus haut, et sur l’Epic Game Store en ce qui concerne la version PC.