GIPHY : Facebook rachète le site de GIF pour 400 millions de dollars

GIPHY a un nouveau propriétaire. Le site recensant un nombre important de GIF a été racheté par Facebook, qui a dépensé 400 millions de dollars. Le service va être intégré dans Instagram et d’autres applications de Facebook.

Facebook et GIPHY ont commencé à discuter avant le début de la pandémie du coronavirus et les deux groupes envisageaient davantage un partenariat plutôt qu’un rachat du second par le premier au départ. Mais les choses ont évolué et Facebook a finalement décidé d’en faire sa propriété, selon Axios.

Selon les dires de Facebook, 50% du trafic de GIPHY vient de ses applications, dont la moitié d’Instagram. « En réunissant Instagram et GIPHY, nous pouvons permettre aux gens de trouver plus facilement les GIF et les autocollants parfaits pour les Stories et Instagram Direct », explique le réseau social.

Malgré l’acquisition, GIPHY va rester accessible par tout le monde. Les internautes pourront toujours mettre en ligne des GIF, les développeurs pourront continuer à s’appuyer sur l’API dédiée et il sera toujours possible de consulter les GIF mis en ligne par la communauté.

Pour information, plusieurs plateformes utilisent l’API de GIPHY pour fournir des GIF à leurs utilisateurs. C’est notamment le cas de Twitter, Reddit, Pinterest ou encore Reddit. Autant dire que c’est assez cocasse étant donné que Facebook est un concurrent, tout particulièrement pour Twitter.