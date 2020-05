Sans surprise, Fortnite est annoncé sur PS5 et Xbox Series X

Epic Games a profité de la présentation de son Unreal Engine 5 aujourd’hui pour toucher deux mots au sujet de son jeu Fortnite. Sans aucune surprise, il sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais il utilisera l’Unreal Engine 4 au départ.

« Il s’agira du même Fortnite que vous connaissez déjà », explique Epic Games. Le studio confirme que ce ne sera pas une nouvelle version et que le jeu « sera simplement optimisé pour tirer parti des fonctions et des capacités techniques des consoles de nouvelle génération ».

L’Unreal Engine 4 sera donc utilisé au départ, mais Epic Games compte faire une bascule vers l’Unreal Engine 5 au milieu de l’année 2021 pour améliorer les performances techniques et les graphismes.

Qu’en est-il de la progression ? Epic Games annonce qu’il y aura une progression partagée entre les consoles de la génération actuelle et celles de nouvelle génération. Les joueurs qui ont actuellement une PlayStation 4 ou une Xbox One retrouveront donc toute leur avancée une fois qu’ils basculeront sur la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. D’ailleurs, les joueurs PlayStation 4/Xbox One pourront jouer dans les mêmes parties que les joueurs PlayStation 5/Xbox Series X.

Et que les joueurs qui comptent rester sur la PlayStation 4 ou la Xbox One se rassurent : le jeu ne sera pas abandonné sur ces consoles une fois que les PlayStation 5 et Xbox Series X seront disponibles.