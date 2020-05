Tokyo Game Show 2020 : l’évènement physique est annulé

Les annulations s’enchaînent pour les salons dédiés aux jeux vidéo. Après l’E3, la Gamescom et la Paris Games Week, c’est au tour du Tokyo Game Show de voir son édition 2020 être abandonnée.

Le salon, qui aurait dû se tenir du 24 au 27 septembre, va avoir lieu exclusivement en ligne cette année :

En raison du coronavirus (COVID-19) à l’échelle mondiale et de la situation qui reste imprévisible au Japon également, l’organisateur et les co-organisateurs ont pris cette décision après avoir longuement réfléchi à la nécessité d’accorder la plus grande priorité à la santé et à la sécurité des visiteurs, des exposants et des parties prenantes. Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de compréhension et de coopération.