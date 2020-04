La Gamescom 2020 aura finalement bien lieu… en streaming live !

On apprenait il y a quelques jours que le salon de la Gamescom 2020 était annulé suite à la décision du gouvernement allemande d’interdire tous les évènements publics sur le territoire jusqu’au 31 août (coronavirus oblige). La messe semblait dite pour l’un des évènements majeurs du jeu vidéo, mais c’était sans compter sur l’opiniâtreté des organisateurs du salon. Geoff Keighley (le producteur des Game Awards) vient d’annoncer sur son compte Twitter la préparation d’un évènement Gamescom qui sera diffusé en streaming live le lundi 24 août ! Aucune précision n’a encore été apportée concernant le format de cette présentation (défilé de trailers ?), mais l’on peut au moins supposer que les principaux éditeurs ont déjà été contactés. Microsoft et Sony profiteront ils de l’évènement pour nous parler des nouvelles consoles next-gen et de leur lineup de lancement ? C’est à espérer…

With the physical @gameacom event not going forward, Gamescom: Opening Night Live will now be an all digital show, streaming live on Monday, August 24. https://t.co/kL2t50VnRA

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 16, 2020