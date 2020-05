[Test] Samsung Galaxy Buds+: des intras true wireless très autonomes, mais qui manquent de finesse sonore

Successeurs directs des Galaxy Buds, les Galaxy Buds+ sont la nouvelle génération d’intra-auriculaires True Wireless conçus par Samsung. Si le design n’évolue pas, Samsung nous promet des performances largement améliorées en terme d’écoute et surtout, d’autonomie. Face à la concurrence féroce des AirPods et AirPods Pro d’Apple, c’est bien le minimum que l’on est en droit d’attendre. Les fonctions de ces intras ont elles aussi été étendues, y compris cette fois pour les appareils iOS (via l’app Samsung Galaxy Buds+). Après plusieurs semaines d’utilisation intensive, notre verdict final ressemble à une entité à deux têtes : certains points nous ont enthousiasmé et n’ont pas d’égal chez la concurrence tandis que d’autres éléments nous ont franchement chagriné. Explications :

Du favoritisme sur l’appairage…

Rien ne distingue vraiment le Galaxy Buds+ de la troisième génération de Galaxy Buds (qui elle-même était identique à la seconde génération ; bref…). Les intra-auriculaires se rechargent toujours dans un petit boitier ovoïde, et l’appairage s’effectue aussi automatiquement (et simplement) avec les smartphones Galaxy de Samsung. Cette dernière phase s’est avérée un peu plus compliquée que prévu sur mon iPhone X : le Galaxy Buds+ n’était jamais repéré par la connexion Bluetooth de mon iPhone, et j’ai mis un certain temps à comprendre qu’il fallait d’abord fermer la connexion BT enregistrée avec le Galaxy A71 (un modèle de test) avant de poursuivre la procédure d’appairage sur l’iPhone X. Peu pratique à vrai dire, sachant que même après cette petite routine, la connexion BT mettra de nombreuses secondes à s’établir.



Un design tout confort

Une fois chargés, les Galaxy Buds+ se logent sans effort dans le pavillon de l’oreille et tiennent bien en place. On retrouve ici la logique du form factor universel des AirPods Pro, et il faut bien reconnaitre que le choix de design de Samsung s’avère diablement efficace : les Galaxy Buds + resteront accrochés à vos oreilles même lors d’une séance confinée de Workout. A ce stade du test, abordons d’emblée un détail qui a son importance : les Galaxy Buds+ peuvent s’utiliser sans l’app dédiée Samsung Galaxy Buds+ (iOS/Android), mais l’utilisateur perd alors un certain nombre de fonctions (comme le verrouillage de la zone tactile des écouteurs, le choix du mode Transparence ou de certains fonctions liées aux appuis prolongés sur la zone tactile, et surtout, surtout, l’accès à un égaliseur). Il est d’autant plus dommage de se passer de l’appli sur iOS que sur la précédente génération de Buds, il fallait en passer par l’app Samsung Wearable… qui était exclusivement disponibles sur Android (saluons l’effort…). Réglons aussi le cas du mode « Son environnant » (Transparence), un mode totalement facultatif étant donné que les Buds + laissent largement passer les sons extérieurs en standard (amateurs d’isolation phonique, passez votre chemin).

Des commandes un peu trop sensibles

L’ergonomie des Buds+ passe principalement par les zones tactiles situées sur les écouteurs gauche et droit. Un simple tapotement du doigt permet de mettre le morceau en pause ou de prendre un appel (ou de relancer la lecture), le double tapotement permet de changer de piste, tandis que l’appui prolongé gère le volume (appui prolongé sur l’écouteur droit pour augmenter le volume, appui prolongé sur l’écouteur gauche pour baisser le volume). Ces zones tactiles sont sensibles, et il n’est pas rare d’arrêter par mégarde la lecture d’un morceau alors qu’on souhaitait juste repositionner l’un des intras dans son oreille. Les plus maladroits pourront toujours désactiver cette zone tactile en passant par l’app Samsung Galaxy Buds+.

Une musicalité médiocre

Et dans l’oreille ça donne quoi me direz-vous ? Tout dépendra en fait de votre utilisation des Buds+. S’il s’agit de disposer d’intras pour prendre des appels, visionner quelques vidéos YouTube ou écouter de la zik tout en faisant autre chose (surtout en faisant autre chose), alors le rendu sonore du Buds + devrait largement remplir le contrat, d’autant plus que l’usage « kit mains libres » s’avère très satisfaisant. Mais si l’objectif est AUSSI d’écouter sa musique préférée bien calé au fond de son canap, alors le choix des Buds+ devient nettement plus discutable. De fait, sans passer par l’égaliseur, le son des Buds+ est assez terne, sans relief, avec des aigus trop métalliques et des basses quasi absentes. Oui, c’est un jugement sévère, mais heureusement, l’égaliseur (via l’app) améliore sensiblement le résultat… si l’on choisit surtout le mode « Clair ». En effet, l’Amplification des Aigus vous vrillera les tympans, le mode Normal revient sur le rendu médiocre de base, l’Ampli(fication) basse aboutit à une sacrée bouillabaisse sonore, et ce n’est guère mieux pour le mode Dynamique. Pour être tout à fait franc, même avec le bon réglage d’égaliseur, les Buds+ ne parviennent pas à être tout à fait convaincants et resteront plus qu’à la peine avec les morceaux musicaux incluant de nombreuses pistes sonores ou instruments. Ecouter la BO de Gravity avec les Buds+, c’est vivre une catastrophe auditive en plus de la catastrophe spatiale du film. Bons points cependant, la quasi absence de distorsions (même à haut volume), des effets stéréo convaincants, et un rendu des voix très correct malgré un manque notable de « présence ».

Samsung a beau mettre en avant le logo AKG, on cherche encore la musicalité des Buds+

Le marathonien des intras true wireless

L’autonomie reste l’une des caractéristiques essentielles d’intras True Wireless, et sur ce point, les Galaxy Buds+ font référence. Les Buds+ sont en effet capables de fonctionner une demi-journée (soit 12 heures environ) sur une seule charge et avec un bon niveau de volume, ce qui équivaut à 2 ou 3 jours en utilisation « moyenne ». Cerise sur le gâteau, le boitier de recharge des Buds+ peut lui-même être alimenté via une borne de recharge sans fil (norme Qi), voire directement sur le dos d’un Galaxy S11 (recharge sans fil inverse) !

Conclusion : des qualités et des défauts… très tranchés

Les intra Samsung Galaxy Buds+ ont de grosses qualités… mais aussi de vrais défauts. L’autonomie record et le confort à l’usage sont des « plus » indéniables, tout comme l’usage en kit mains libre très bien pensé, mais l’appairage vraiment pénible en dehors de l’écosystème Galaxy/Android ainsi que le manque de musicalité de la partie sonore ternissent un peu le tableau d’ensemble. Pour ceux qui recherchent un appareil kit main libre efficace et n’iront pas au delà d’une écoute « au fil de l’eau », les Buds+ sont plus que recommandables. En revanche, les amateurs d’écoute musicale « de qualité » trouveront sans doute mieux ailleurs.

Les Galaxy Buds+ sont disponibles sur Amazon au prix de 139,99 euros pour le modèle noir et pour le modèle blanc.

➡️ Comparer tous les prix des Galaxy Buds+ Blanc sur la fiche produit de notre comparateur.

➡️ Comparer tous les prix des Galaxy Buds+ Noir sur la fiche produit de notre comparateur.

➡️ Comparer tous les prix des Galaxy Buds+ Bleu sur la fiche produit de notre comparateur.

8/10 Design 6/10 Performances 10/10 Autonomie 7/10 Notre avis