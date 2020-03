Huawei ouvre sa première boutique en France et met le paquet

Après les Apple Store et les boutiques de Samsung et Xiaomi, place à celle de Huawei. Le constructeur chinois a ouvert sa première enseigne en France. Elle est située au 9 boulevard des Capucines à Paris et va venir concurrencer l’Apple Store Opéra puisque seulement 850 mètres séparent les deux boutiques.

Huawei a décidé de voir les choses en grand pour cette boutique puisque le lieu est un « flagship store », c’est-à-dire le magasin porte-étendard de la marque avec une grande taille et beaucoup de produits disponibles.

L’espace fait 850 m2 et a nécessité deux ans de travail. Il s’agit de la cinquième boutique européenne de Huawei après Madrid, Barcelone, Milan et Varsovie. On y trouve tous les produits du constructeur : smartphones, ordinateurs, tablettes et même des brosses à dents et des gourdes connectées. Le coût de la boutique sera de 15 millions d’euros sur cinq ans.

« Nous continuons bien sûr d’être distribués dans les boutiques des opérateurs télécoms. Ce flagship store, c’est un petit pas dans notre stratégie de distribution, mais c’est un énorme pas pour l’expérience utilisateur », a expliqué aux Échos Walter Ji, PDG Europe chez Huawei Consumer. « L’idée n’est pas tant de vendre nos produits, que de créer de l’engagement », a-t-il continué. En France, 50% des ventes de smartphones se font en magasin et grandes surfaces, les boutiques des opérateurs écoulant le reste, selon GfK.

Huawei a donc ouvert cette première boutique à Paris et il se murmure qu’une deuxième pourrait voir le jour à Lyon à la fin de l’année ou au début de 2021. L’objectif de la marque est de doubler son nombre de boutiques en Europe.