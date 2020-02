Star Wars : un nouveau film en préparation avec J.D. Dillard

Disney n’a pas dit son dernier mot pour Star Wars. Selon The Hollywood Reporter, un nouveau film Star Wars est en préparation avec J.D. Dillard et Matt Owens qui ont été choisis pour développer ce projet. Le premier a notamment écrit et réalisé le film Sleight et le second est un scénariste qui a écrit la série Luke Cage.

Le projet du film est encore tout frais et aucune information plus précise n’est connue à son sujet : intrigue, personnages, période durant laquelle le film va se dérouler dans l’univers de Star Wars, etc. Disney hésiterait même sur la diffusion pour le public. Le groupe de Mickey ne sait pas encore s’il s’agira d’un film qui sortira au cinéma ou directement sur sa plateforme de streaming Disney+.

Du côté du cinéma, Rian Johnson (réalisateur de Star Wars : Les Derniers Jedi) est toujours en train de développer une nouvelle suite de films Star Wars. Kevin Feige, le président de Marvel Studios, développe également un film Star Wars et la scénariste Laeta Kalogridis serait en train d’écrire un long métrage basé sur la série de jeux vidéo Star Wars : Knights of the Old Republic. Mais bien que Disney ait trois films Star Wars prévus en décembre 2022, décembre 2024 et décembre 2026, aucun projet n’a été officiellement rattaché à ces dates.

Du côté de Disney+, c’est un peu plus clair. The Mandalorian aura le droit à sa saison 2 en octobre prochain, le tournage de la série autour d’Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor va commencer en 2021 et la série faisant office de prequel à Rogue One : A Star Wars Story verra le jour l’année prochaine.