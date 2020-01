La série Obi-Wan Kenobi suspendue par Lucasfilm, le scénario doit être ré-écrit

Tout ne se passe pas comme prévu pour la série autour d’Obi-Wan Kenobi prévue sur Disney+. La production a été suspendue à la suite d’un ordre donné par Kathleen Kennedy. La présidente de Lucasfilm, la société de production des Star Wars, n’est pas satisfaite du script actuel, selon les informations de Collider.

Le scénariste de la série est Hossein Amini et son histoire n’a pas vraiment plu aux équipes de Lucasfilm, à tel point que son scénario a été jeté à la poubelle. Le studio est maintenant à la recherche d’un nouveau scénariste pour s’occuper d’un nouveau script. De plus, Lucasfilm a décidé de réduire le nombre d’épisodes en passant de six à quatre selon The Hollywood Reporter.

Malgré cette situation problématique, la série est toujours d’actualité. Ewan McGregor reste l’acteur qui interprétera Obi-Wan Kenobi (comme il l’a fait dans Star Wars I, II et III) et Deborah Chow reste la réalisatrice du projet.

Suite à la publication de l’information, Ewan McGregor a réagi. Il a déclaré à IGN que le tournage à l’origine prévu en août 2020 débutera finalement en janvier 2021.