Console Nintendo-PlayStation : une mise aux enchères, et l’histoire d’une trahison qui a abouti à la PlayStation One

La Nintendo-Play Station (la séparation entre les deux mots a du sens) est la plus rare des consoles. Un unique exemplaire de ce modèle est actuellement proposé aux enchères en ligne, où il atteint pour l’instant la somme (pas vraiment folle au vu de la rareté) de 48 000 dollars. L’enchère en ligne se terminera dans 22 jours, mais quel que soit le montant obtenu au final, la valeur de cette console unique est surtout historique. Car la Nintendo-Play Station, c’est avant tout l’histoire d’une monumentale trahison : en 1991, Nintendo et Sony travaillent conjointement sur une console Super-Famicom équipée d’un lecteur de CD-ROM. Le projet avance bien, mais lors du CES organisé cette année là à Chicago, le président de Nintendo Of America annonce contre toute attente un partenariat avec Philips pour la conception d’une console NES équipée d’un lecteur CD-ROM !

Les dirigeants de Sony tombent des nues : Nintendo n’a pas souhaité prévenir le géant de l’électronique, un « coup bas » qui aurait été décidé stratégiquement par Hiroshi Yamauchi, alors à la tête de Nintendo. Profondément humilié, Sony parviendra malgré tout à produire 200 exemplaires de la Nintendo-Play Station, avant de se décider à fabriquer sa propre console, tournant avec des jeux dédiés ! Ce sera le début de l’aventure PlayStation One, la première console de Sony, qui écrasera littéralement toute la concurrence avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus.