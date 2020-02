Twitter : 152 millions d’utilisateurs et un milliard de dollars de revenus pour la 1ère fois

Twitter a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’exercice fiscal de 2019. Ils sont supérieurs aux attentes pour ce qui est du nombre d’utilisateurs, mais les marchés s’attendaient à mieux pour les bénéfices.

Le réseau social dit avoir eu un chiffre d’affaires de 1,01 milliard de dollars, soit une progression de 11% sur un an. C’est la première fois que le cap du milliard de dollars sur un trimestre a été atteint pour Twitter. De leur côté, les analystes tablaient sur 992 millions de dollars. Pour ce qui est du bénéfice, Twitter dit qu’il a été de 118,77 millions de dollars, soit deux fois moins que l’année dernière. Cela s’explique par les dépenses qui ont été plus importantes cette fois-ci. Le bénéfice par action est alors de 25 centimes, là où les analystes s’attendaient à 29 centimes.

Pour l’année 2019 au complet, le chiffre d’affaires a été de 3,46 milliards de dollars (en progression de 14%) et le bénéfice net de 1,47 milliard de dollars (en progression de 21%).

Outre les finances, Twitter dit avoir 152 millions d’utilisateurs « monétisables » qui se connectent chaque jour, là où les analystes visaient 147,5 millions. Le réseau social précise qu’il s’agit d’un gain de 21% sur un an et c’est sa plus grosse progression.

Les analystes ont bien aimé les résultats de Twitter et son action a progressé de 16,63% à 38,92 dollars aujourd’hui.